PRIMA PAGINA: Il Mattino del 3 Giugno 2023

Buongiorno a tutti i lettori di persemprenapoli.it, vi presentiamo la rassegna stampa di oggi, con la Prima Pagina de il Mattino “Spalletti-De Laurentiis, l’ultimo abbraccio” scrive il quotidiano sulla prima pagina dell’edizione del 3 giugno 2023 in edicola tra poche ore. Chiaro il riferimento al gesto dell’allenatore del Napoli a Castel Volturno nel corso dell’evento che si è tenuto ieri. Domenica l’ultima in panchina per il tecnico contro la Sampdoria. Poi sarà il momento dei saluti e dei titoli di coda. Un vero peccato perché tutti speravano nell’apertura di un lungo ciclo con Spalletti in panchina.

https://www.persemprenapoli.it

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati