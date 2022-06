PRIMA PAGINA: Il Mattino del 3 Giugno 2022

Buongiorno a tutti i lettori di persemprenapoli.it, vi presentiamo la rassegna stampa di oggi, con la Prima Pagina de Il Mattino

In evidenza nelle pagine sportiva, ed in prima nel taglio alto a sinistra, troviamo in casa Salernitana, l’addio di Walter Sabatini come DS della squadra granata. Divergenze d natura gestionale-economica i motivi. Il Presidente Danilo Iervolino ha affermato ch i pagamenti delle commissioni dei procuratori erano troppo elevate. C’e’ da dire che Sabatini aveva anche affermato che il sogno tanto desiderato del Presidente Iervolino, cioe’ Edinson Cavani, , era stato stroncato prorpio dal DS perche’ i parametri erano troppo alti per i granata. “Salernitana Choc, rottura a sorpresa con Sabatini, Nicola in bilico”

