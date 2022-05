PRIMA PAGINA: Il Mattino del 28 Maggio 2022

Buongiorno a tutti i lettori di persemprenapoli.it, vi presentiamo la rassegna stampa di oggi 28 Maggio, con la Prima Pagina de il Mattino

Il Mattino di oggi, nella pagina sportiva, si occupa del calciomercato del Napoli, e la notizia non e’ certo confortante per i sostenitori azzurri, sembra infatti che sia Koulibaly che Fabian Ruiz siano sul punto di lasciare la squadra partenopea per il famoso taglio degli ingaggi del presidente ADL. “Ombre sul rinnovo per Koulibaly e Fabian, no a stipendi ridotti”

RESTA SEMPRE AGGIORNATO SULLE VICENDE DEL NAPOLI, SEGUICI SUI PRINCIPALI SOCIAL:

Instagram PSN: https://www.instagram.com/persemprenapoli2022/

Twitter PSN: https://twitter.com/psnapoli

Facebook PSN: https://www.facebook.com/PSNapoli

Youtube PSN: https://www.youtube.com/channel/UC6vnXp-wqQbafB_4prI9r9w https://www.persemprenapoli.it

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati