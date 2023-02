PRIMA PAGINA: Il Mattino del 21 Febbraio 2023

Buongiorno a tutti i lettori di persemprenapoli.it, vi presentiamo la rassegna stampa di oggi, con la Prima Pagina de il Mattino con le dichiarazioni di Luciano Spalletti in conferenza stampa alla vigilia della partita di Champions League contro l’Eintracht che si giocherà questa sera al Deutsche Bank Park. “Sfida per uomini veri, comandiamo anche in Europa”, le parole del tecnico toscano che ha caricato la sua squadra chiamata ad una grande prestazione contro i tedeschi per costruire il passaggio del turno.

