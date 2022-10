PRIMA PAGINA: Il Mattino del 20 Ottobre 2022

Buongiorno a tutti i lettori di persemprenapoli.it, vi presentiamo la rassegna stampa di oggi, con la Prima Pagina de Il Mattino tratta anche l’argomento Napoli: “Spalletti rimette Osi al centro dell’attacco per la sua rivincita”. Chiaro il riferimento a Roma-Napoli, in programma domenica. Con i giallorossi il mister degli azzurri non si era lasciato benissimo. Al centro della pagina si parla invece di politica: “Meloni, ultimatum al Cavaliere”. La leader di Fratelli d’Italia avrebbe imposto le proprie condizioni all’ex premier Silvio Berlusconi.

RESTA AGGIORNATO SULLE VICENDE DEL NAPOLI, SEGUICI SUI SOCIAL

Instagram PSN: https://www.instagram.com/persemprenapoli222/

Twitter PSN: https://twitter.com/psnapoli

Facebook PSN: https://www.facebook.com/PSNapoli

Youtube PSN:https://www.youtube.

com/channel/UC6vnXp-wqQbafB_4prI9r9w

https://www.persemprenapoli.it

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati