Buongiorno a tutti i lettori di persemprenapoli.it, vi presentiamo la rassegna stampa di oggi, con la Prima Pagina de il Mattino Nell’edizione odierna, Si dà spazio al Napoli, in campo in amichevole oggi, e al mercato azzurro in prima pagina: “C’è Danso per sostituire Kim. Primo test, spazio ai giovani“.

https://www.persemprenapoli.it

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati