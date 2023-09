PRIMA PAGINA: Il Mattino del 19 Settembre 2023

Buongiorno a tutti i lettori di persemprenapoli.it, vi presentiamo la rassegna stampa di oggi, con la Prima Pagina de il Mattino. “Napoli, San Gennaro trascina il turismo” titola il quotidiano, sottolineando come la celebrazione con l’ampolla del sangue genera un “effetto weekend” con 120 Mila presenze in città. Poi tocca il tema dei migranti e le parole del Premier Meloni. “Meloni attacca: c’è chi rema contro”. Infine anche lo sport con il “caso” Napoli: “Affanni azzurri, scossa di DeLa per Garcia”.

