PRIMA PAGINA: Il Mattino del 17 Settembre

Buongiorno a tutti i lettori di persemprenapoli.it, vi presentiamo la rassegna stampa di oggi, con la Prima Pagina de il Mattino , apertura dedicata alle parole del Premier Mario Draghi sulla Russia: “C’è chi parla con Mosca e vuole togliere le sanzioni”. E poi annuncia: “No al secondo mandato”. Intanto è in arrivo il bonus bollette: 150 euro per 22 milioni di famiglie italiane. Inoltre sconti fiscali per bar e ristoranti che sono davvero in una condizione difficile da sostenere a causa del rincaro dei prezzi delle bollette.Spazio anche al calcio con la presentazione di Milan-Napoli, partita di alta classifica del campionato italiano di Serie A che si giocherà domani, domenica, alle ore 20,45 allo stadio San Siro. Sarà la sfida anche dei nuovi talenti del calcio mondiale del 2001: da un lato il georgiano Kvaratskhelia, punto di forza della squadra di Luciano Spalletti, al momento capolista, dall’altro Charles De Ketelaere, talentuoso calciatore belga della formazione di Stefano Pioli.

