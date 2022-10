PRIMA PAGINA: Il Mattino del 15 Ottobre 2022

Buongiorno a tutti i lettori di persemprenapoli.it, vi presentiamo la rassegna stampa di oggi, con la Prima Pagina de il Mattino Sulla prima pagina del quotidiano , edizione odierna, si parla anche del Napoli primo in classifica di Serie A e nel proprio girone di Champions League con 12 punti dopo 4 vittorie. Titolo eloquente del giornale partenopeo: “Spalletti, regalaci un sorriso”. Il mister dei partenopei prepara la sfida interna contro il Bologna in programma domenica alle ore 18 allo stadio Maradona. Per l’occasione si prevede un altro sold out dopo quello per la sfida di coppa contro l’Ajax.

