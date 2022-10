PRIMA PAGINA: Il Mattino del 1 Ottobre 2022

Buongiorno a tutti i lettori di persemprenapoli.it, vi presentiamo la rassegna stampa di oggi, con la Prima Pagina de il Mattino o, edizione del primo ottobre 2022, apertura dedicata ai rapporti tesi tra il leader russo Putin e la Nato. Titolo eloquente: “Tensione alle stelle”. Lo Zar firma le annessioni dei territori conquistati ed evoca l’atomica. Bloccata la risoluzione Onu. Cina astenuta, Kiev chiede l’adesione al Patto Atlantico. E intanto la Casa Bianca annuncia di essere “pronta ad ogni evenienza”. Si parla anche di calcio con Napoli-Torino in programma alle 15. La squadra di Luciano Spalletti, prima in classifica con 17 punti conquistati in 7 partite, ha la possibilità di sfruttare il turno casalingo contro i granata per riprendere il cammino, anzi, la corsa verso gli obiettivi stagionali, tra questi la qualificazione alla prossima Champions League.

