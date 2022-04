PRIMA PAGINA: Il Mattino

Buongiorno a tutti, la prima pagina de Il Mattino, nel taglio basso a destra, ed in chiave Napoli titola Lotta scudetto, il regalo del Bologna agli azzurri, Milan fermato, i rossoneri solo a +1, piu’ in basso leggiamo peril Controcampo: Il TAUMATURGO “SPALLETTONE”, Mentre proprio di fianco si legge la notizia della Promozione del Bari di Luigi de Laurentiis, figlio del Presidente Azzurro, in Serie B, che titola “Napoli e Bari il sud che vince“

