Prima Pagina: Il Corriere dello Sport

Buongiorno a tutti, la Prima Pagina de Il Corriere dello Sport titola “Guardali negli occhi“, Corsa scudetto a Bergamo (15) per centrare l’undicesima vittoria esterna. Spalletti vuole un Napoli sfrontato “Bisogna fare a sportellate”. Osimhen fuori per squalifica, gioca Mertens, e Lucio lo carica: ” Con l’Atalanta, Ciro deve presentarmi il conto, per le volte che l’ho messo in panchina. Nel Taglio sinistro, si parla del derby d’Italia, il titolo Juve–Inter l’ultima chiamata.

