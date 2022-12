PRIMA PAGINA: Il Corriere dello Sport del 6 Dicembre 2022

Buongiorno a tutti i lettori di persemprenapoli.it, vi presentiamo la rassegna stampa di oggi, con la Prima Pagina del Corriere dello Sport “Le Roi Kylian” titolo per celebrare il capocannoniere del Mondiale che trascina la Francia ai quarti. In taglio basso Neymar che ce la farà a giocare e Tutti i dubbi di Elkann sulla Juve dopo i costi, i processi ed il clamore mediatico che non sono funzionali alla Exor.

