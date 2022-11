PRIMA PAGINA: Il Corriere dello Sport del 29 Novembre 2022

Buongiorno a tutti i lettori di persemprenapoli.it, vi presentiamo la rassegna stampa di oggi, con la Prima Pagina del Corriere dello Sport “Dimissionati”. Titola così in taglio centrale l’edizione odierna del quotidiano romano “Juve, via Agnelli e il CdA: club affidato al braccio destro di Elkann. Il presidente costretto a lasciare dopo dodici anni e nove scudetti”. Spazio in prima pagina anche al Mondiale con le vittorie di Brasile e Serbia che staccano il pass per gli ottavi di finale. In taglio basso il caso Onana con il Camerun con il portiere dell’Inter momentaneamente sospeso dalla Federazione per ragioni disciplinari.

RESTA AGGIORNATO SULLE VICENDE DEL NAPOLI, SEGUICI SUI SOCIAL

Instagram PSN: https://www.instagram.com/persemprenapoli2022/

Twitter PSN: https://twitter.com/psnapoli

Facebook PSN: https://www.facebook.com/PSNapoli

Youtube PSN:https://www.youtube.

com/channel/UC6vnXp-wqQbafB_4prI9r9w

https://www.persemprenapoli.it

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati