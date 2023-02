PRIMA PAGINA: Il Corriere dello Sport del 26 Febbraio 2023

Buongiorno a tutti i lettori di persemprenapoli.it, vi presentiamo la rassegna stampa di oggi, con la Prima Pagina del Corriere dello Sport che esalta il Napoli titolando cosi dopo l’ennesima vittoria in quel di Empoli “Filotto Napoli” Vince anche ad Empoli (0-2) Standing Ovation per l’attaccante Nigeriano. Ottavo successo di fila e lo scudetto in pugno, fenomeno Osimhen.

