PRIMA PAGINA: Il Corriere dello Sport del 23 Novembre 2022

Buongiorno a tutti i lettori di persemprenapoli.it, vi presentiamo la rassegna stampa di oggi, con la Prima Pagina del Corriere dello Sport Nell’edizione di oggi, apre in prima pagina con l’impresa del Giappone ai Mondiali in Qatar: “Mai dire Banzai. Micidiale uno-due giapponese, tedeschi storditi. La Spagna ne fa 7“. In taglio alto spazio al programma odierno di Qatar 2022, con l’esordio di Brasile di Neymar e Portogallo di Ronaldo: “Il giorno dei fenomeni“. In taglio basso il mercato in casa Inter: “Inter, Dumfries via a giugno“.

