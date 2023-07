PRIMA PAGINA: Gazzetta dello Sport del 9 Luglio 2023

Buongiorno a tutti i lettori di persemprenapoli.it, vi presentiamo la rassegna stampa di oggi, con la Prima Pagina de la Gazzetta dello Sport apre così in prima pagina la sua edizione di domani: “Lukaku, tutto per l’Inter. Il belga si vede solo in una squadra. Romelu pronto a ridursi lo stipendio di un milione pur di restare nerazzurro, e Inzaghi ‘sogna’ una fabbrica del gol” in taglio basso si parla di mercato in casa Napoli “Napoli, Osimhen e’ a rischio… Psg. Se parte idea David”

