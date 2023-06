Buongiorno a tutti i lettori di persemprenapoli.it, vi presentiamo la rassegna stampa di oggi, con la Prima Pagina de la Gazzetta dello Sport che apre con l attesa finale di Champions tra City ed Inter “Coppa Arriviamo” Staffetta in finale Dzeko-Lukaku per l ‘Inter la carica Champions. Piu in basso si parla della beffa viola in conference, coppa persa al 90’ per 2 a 1 contro il Wast Ham “Beffa Viola” per Italiano e la viola una serata da dimenticare.

