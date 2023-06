PRIMA PAGINA: Gazzetta dello Sport del 7 Giugno 2023

Buongiorno a tutti i lettori di persemprenapoli.it, vi presentiamo la rassegna stampa di oggi, con la Prima Pagina de la Gazzetta dello Sport apre subito con la Fiorentina e la finale di Conference contro il Wast Ham ” Una Coppa dopo 62 anni. I viola vogliono tenere la Conference in Italia” Dall’ altra parte l’ Inter prepara la gara Champions in attesa di Isolare il bomber Haaland. Al centro si parla di Milan, dopo l’ andata via di Maldini , l’ AD rossonero Furlan, prepara il dopo Paolo…”Sara’ un grande Milan”. Infine, si parla anche di Juve, che tremante dopo le minacce non velate dell’ Uefa,per colpe esclusivamente della societa’ bianconera, fa un passo indietro e si tira fuori dalla Superlega, tanto gradita ad Andrea Agnelli “Juve, supersvolta”

