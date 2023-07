PRIMA PAGINA: Gazzetta dello Sport del 4 Luglio 2023

Buongiorno a tutti i lettori di persemprenapoli.it, vi presentiamo la rassegna stampa di oggi, con la Prima Pagina de la Gazzetta dello Sport che apre con il mercato, in taglio alto, con l’ inserimento dell’ Inter su un calciatore dell’ Udinese, che interessa al Napoli, “L’Inter va su Samardzic”, mentre a centro pagina, l’altra Milano, sponda rossonera, si parla del calciatore del Sassuolo e della Nazionale Frattesi “Scatto Milan”. Di spalla, infine , a sinstra della pagina, il mercato in casa dei Campioni D’ Italia, dove si parla di Scalvini , giovane difensore promettente dell’ Atalanta in ottica Napoli, “Napoli punta Scalvini. L.a Dea vuole 50 milioni”

