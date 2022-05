 PRIMA PAGINA: Gazzetta dello Sport del 30 Maggio 2022

Buongiorno a tutti i lettori di persemprenapoli.it, vi presentiamo la rassegna stampa di oggi 30 Maggio, con la Prima Pagina della Gazzetta dello Sport

Apriamo subito con Aria d’ intesa tra Maldini e Redbird, “Maldini Casa Milan”.Il Monza che per la prima volta arriva in Serie A “il Regalo di Berlusconi e una storica promzione” Carlo Ancelotti parla alla Gazzetta dello Sport “ Non sono un eroe, voglio la quindicesima” Infine nel taglio basso Chiellini dice ” Juve , vado e torno” il riferimento alla sua prossima esperienza Americana

