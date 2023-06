PRIMA PAGINA: Gazzetta dello Sport del 30 Giugno 2023

Buongiorno a tutti i lettori di persemprenapoli.it, vi presentiamo la rassegna stampa di oggi, con la Prima Pagina de la Gazzetta dello Sport “Kim oro di Napoli. Il Bayern paga 58 milioni. De Laurentiis è pronto a stringere per Scalvini”. Questo è il titolo di spalla dell’edizione odierna. Al centro ampio spazio all’Inter: “Pazza Arabia. Brozovic: sì a 100 milioni. Lukaku dice no a 120”. Sulla destra la Juventus: “Il nodo Juve. Giuntoli, via libera oggi o diventa un problema”. In basso il Milan: “Il Milan raddoppia: ecco le offerte per Musah e Reijnders”.

