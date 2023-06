Buongiorno a tutti i lettori di persemprenapoli.it, vi presentiamo la rassegna stampa di oggi, con la Prima Pagina de la Gazzetta dello Sport è tutta dedicata al Milan. “Loftus Cheek e Pulisic in arrivo. E ora Scamacca”. In taglio basso: “Juve verso l’Eurostop. Rischia un anno di squalifica. Niente Conference, l’Uefa potrebbe punire i bianconeri con una maxi multa”. Spazio anche all’Inter: “Thuram già in area”.

