Buongiorno a tutti i lettori di persemprenapoli.it, vi presentiamo la rassegna stampa di oggi, con la Prima Pagina de la Gazzetta dello Sport apre dedica l’apertura in prima pagina alla Juventus: “Arriva Giuntoli per la ricostruzione. Così ti rifaccio la Juve. Il ds a inizio luglio raggiungerà Allegri“. In taglio alto spazio al mercato delle milanese: “Frattesi, l’assalto Milan: c’è Colombo nella trattativa“. “Lukaku, ahi ahi Inter: no del Chelsea al prestito“.

https://www.persemprenapoli.it

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati