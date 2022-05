PRIMA PAGINA: Gazzetta dello Sport del 25 Maggio 2022

Buongiorno a tutti, ecco per voi la prima pagina de la Gazzetta dello Sport 25 Maggio 2022, Buona lettura da persemprenapoli_

La Gazzetta dello Sport titola Il Piano di Zhang Dybala e non solo…Fermo io quel pulman. Nel taglio basso , SARA’ EUROMILAN, Mentre al centro in alto MOU pensaci tu, La Roma sfida il Feyenoord l’Italia si affida allo special per riconquistare una coppa.

