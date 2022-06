PRIMA PAGINA: Gazzetta dello Sport del  25 Giugno 2022

Buongiorno a tutti i lettori di persemprenapoli.it, vi presentiamo la rassegna stampa di oggi, con la Prima Pagina della Gazzetta dello Sport apre con, a centro pagina, “Dybala, l’Inter non molla” il club nerazzurro conferma l’interesse, chiede soltanto tempo per chiudere le cessioni, ma fra 10 giorni per il raduno sara’ tutto definito. Mentre ieri sono stati diramati i calendari di Serie A, e di spalla, la rosa scrive “Il Derby di Milano gia’ alla 5^giornata”

RESTA AGGIORNATO SULLE VICENDE DEL NAPOLI, SEGUICI SUI SOCIAL

Instagram PSN: https://www.instagram.com/persemprenapoli2022/

Twitter PSN: https://twitter.com/psnapoli

Facebook PSN: https://www.facebook.com/PSNapoli

Youtube PSN: https://www.youtube.com/channel/UC6vnXp-wqQbafB_4prI9r9w

https://www.persemprenapoli.it

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati