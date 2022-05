PRIMA PAGINA: Gazzetta dello Sport del 24 Maggio 2022

Buongiorno a tutti, ecco per voi la prima pagina de la Gazzetta dello Sport di Martedi’ 24 Maggio 2022, Buona lettura da persemprenapoli_

La Gazzetta oggi Tonali esclusivo “Milan ho fame di Champions” nel taglio centrale La Marea Rossonera, con i festeggiamenti dello scudetto per 200 mila tifosoi rossoneri in piazza Duomo. Dybala, Aria di Inter l’Argentino potrebbe arrivare alla squadra di Inzaghi. Nel taglio basso, Mossa Napoli, preso Olivera. Verona, Cioffi per il dopo Tudor

