Buongiorno a tutti i lettori di persemprenapoli.it, vi presentiamo la rassegna stampa di oggi, con la Prima Pagina de la Gazzetta dello Sport in taglio alto, dà spazio alla Coppa Davis di tennis: “Vai Sinner, è la tua Davis”.C’è spazio naturalmente anche per il calcio e, in particolare, per il mercato: “Il David di Milanello. Jovic bocciato, a gennaio il canadese”. Il riferimento è a Jonathan David, accostato spesso anche al Napoli.

https://www.persemprenapoli.it

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati