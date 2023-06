PRIMA PAGINA: Gazzetta dello Sport del 22 Giugno 2023

Buongiorno a tutti i lettori di persemprenapoli.it, vi presentiamo la rassegna stampa di oggi, con la Prima Pagina de la Gazzetta dello Sport apre subito con una bomba di mercato che ferisce i tifosi rossoneri…ed anche nerazzurri “Via Tonali, Milan su Lukaku e Frattesi” una trattativa lampo porta il centrocampista rossonero alla corte del Newcastle, 70 milioni incassa il Milan, mentre la squadra di pioli si fionda su Lukaku e Frattesi, sarebbe una doppia beffa per l’ Inter, e si avvicina sempre piu’ il figlio d’ arte Thuram. Ricordiamo che Tonali guadagnerebbe 48 milioni in 6 anni, e certamente i tifosi del Milan sono rimasti letteralmente spiazzati! E sembra che per l’ Inter non sia un buon momento, infatti il portiere Vicario pare abbia scelto la corte del Tottenham!…

