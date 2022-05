PRIMA PAGINA: Gazzetta dello Sport del 20 Maggio 2022

Buongiorno a tutti, ecco la rassegna stampa con le prima pagina della Gazzetta dello Sport per voi. Buona lettura da persemprenapoli

Nella edizione odierna della Gazzetta dello Sport, si tratta l’argomento di mercato piu’ caldo in casa Napoli, Osimhen va via? Il Napoli punta Scamacca. Infatti sembra che il Nigeriano abbia molti estimatori in Inghilterra, anche se ADL vuole 100 milioni di euro, se dovesse andar via Osimhen, il Napoli prenderebbe subito, per sostituirlo, il centravanti Scamacca dal Sassuolo. Al centro il Milan e la spinta degli ex rossoneri: “Dai Milan, sarà il più bello”. In taglio basso l’Inter: “Mkhitaryan-Inter, si può fare gratis”. Di spalla il mercato della Juventus: “Di Maria dà l’ok, accordo vicino. Pogba in attesa”.

RESTA SEMPRE AGGIORNATO SULLE VICENDE DEL NAPOLI, SEGUICI SUI PRINCIPALI SOCIAL:

Instagram PSN: https://www.instagram.com/persemprenapoli2022/

Twitter PSN: https://twitter.com/psnapoli

Facebook PSN: https://www.facebook.com/PSNapoli

Youtube PSN: https://www.youtube.com/channel/UC6vnXp-wqQbafB_4prI9r9w https://www.persemprenapoli.it

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati