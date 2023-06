PRIMA PAGINA: Gazzetta dello Sport del 20 Giugno 2023

Buongiorno a tutti i lettori di persemprenapoli.it, vi presentiamo la rassegna stampa di oggi, con la Prima Pagina de la Gazzetta dello Sport con il mercato in casa Juve e Milan, con Pioli in prima persona per portare il figlio d’ arte, Thuram, al Milan “Pioli spinge Thuram”, dall ‘altra parte , come detto in attesa di sviluppi reali sul futuro, si pensa al talento Casadei, ed un altro figlio d’ arte, Weah “Casadei e Weah jr una Juve da ragazzi” e finalmente di spalla, pensa un po’, si parla dei Campioni d’ Itaia, presentazione Garcia ieri al Museo di Capodmionte, con una folla festante per il tecnico transalpino “La Sfida di Aurelio e Rudi La Coppia da Champions”

