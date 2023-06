PRIMA PAGINA: Gazzetta dello Sport del 19 Giugno 2023

Buongiorno a tutti i lettori di persemprenapoli.it, vi presentiamo la rassegna stampa di oggi, con la Prima Pagina de la Gazzetta dello Sport apre con il mercato, nella parte centrale si parla di Inter e subito si “telefona” un calciatore del Sassuolo “Frattesi pronto per l’ Inter” Segna il primo gol in Nazionale e gioca una partita da Leader per decollare verso Inzaghi. La rosa, in taglio basso e centrale, parla anche di Juve, dove il pallino Milincovic-Savic strizza l’ occhio “Juve, ci sono” Il serbo vuole la signora, Allegri da Anni lo segue. Infine , di spalla a sinistra, finalmente i Campioni d’ Italia, gran giorno in casa Napoli oggi poiche’ si presenta ai Napoletani il nuovop tecnico del dopo Spalletti “Garcia Da Luciano A Rudi diversi in tutto (non nel bel gioco)“

