PRIMA PAGINA: Gazzetta dello Sport del 18 Giugno 2023

Buongiorno a tutti i lettori di persemprenapoli.it, vi presentiamo la rassegna stampa di oggi, con la Prima Pagina de la Gazzetta dello Sport che apre con il mercato in casa Juve “Gioiello da signora” in attesa delle vendite i tifosi bianconeri sognano gli acquisti e la rosa , prova a sfrenare la fantasia dei supporters bianconeri. E allora ecco Milinkovic-Savic in uscita dalla Lazio ma seguito da mezza Europa. Altra notizia, in taglio basso, stavolta tocca al Mialn, che tratta Thuram dove anche il PSG ci ha messo gli occhi, braccio di ferro? Sembrerebbe già tutto deciso verso i parigini, ma per la rosa, si tratta di “Milan-Psg, Braccio di ferro!” A fondo pagina, ecco che si parla dei Campioni d’ Italia e di mercato, ricordiamo che in Italia, e non solo, Il Napoli risulta essere l’ unica squadra a poter fare mercato in entrata visti i bilanci sani!, dicevamo che il titolo dice cosi’ “Rivoluzione Garcia, Ora il Napoli tenta Baldanzi”

