PRIMA PAGINA: Gazzetta dello Sport del 16 Settembre 2023

Buongiorno a tutti i lettori di persemprenapoli.it, vi presentiamo la rassegna stampa di oggi, con la Prima Pagina de la Gazzetta dello Sport apre con il derby di Milano: Inter e Milan, in testa alla classifica con 9 punti, si affronteranno in quella che si annuncia come una delle tante sfide scudetto di questa stagione. Ovviamente non decide il tricolore, ma già può valere tanto sul versante psicologico e non solo. “Derby, fai girar la testa”, si legge. Spazio anche a Juventus-Lazio e alla finale dell’Europeo di Volley tra Italia e Polonia.

