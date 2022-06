PRIMA PAGINA: Gazzetta dello Sport del  16 Giugno 2022

Buongiorno a tutti i lettori di persemprenapoli.it, vi presentiamo la rassegna stampa di oggi, con la Prima Pagina della Gazzetta dello Sport Che si apre, con il mercato in casa Inter, “Inter arriva Lukaku”, vertice tra i nerazzurri e il Chelsea, buttate le basi per il prestito secco la distanza ormai e di soli 5 milioni. Mentre piu’ in basso, taglio centrale, , si parla di mercato in casa Napoli, “E Osimhen scatena il domino dei 9″, il Napoli vuole 100 milioni, se parte c’e’ Scamacca.

RESTA SEMPRE AGGREIORNATO SULLE VICENDE DEL NAPOLI, SEGUICI SUI PRINCIPALI SOCIAL

Instagram PSN: https ://www.instagram.com/persemprenapoli2022/

Twitter PSN: https://twitter.com/psnapoli

Facebook PSN: https://www.facebook.com/PSNapoli

Youtube PSN: https://www.youtube.com/channel/UC6vnXp-wqQbafB_4prI9r9w

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati