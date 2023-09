Settembre 2023

Buongiorno a tutti i lettori di persemprenapoli.it, vi presentiamo la rassegna stampa di oggi, con la Prima Pagina de la Gazzetta dello Sport che ha pubblicato un’ intervista al nuovo fantasista rossonero Pulisic a centro pagina “Milan, ho trovato l’ America” piu’ in basso, in vista del derby di Milano, si torna su Frattesi, dopo la brillante prova e la doppietta in Nazionale “Inter, Frattesi deve giocare”

