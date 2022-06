PRIMA PAGINA: Gazzetta dello Sport del  13 Giugno 2022

Buongiorno a tutti i lettori di persemprenapoli.it, vi presentiamo la rassegna stampa di oggi, con la Prima Pagina della Gazzetta dello Sport con “Un MILAN DA10” De Ketelaere EURO COLPO, di spalla invece un interrogativo di mercato che riguarda Inter e Juve: Dybala all’Inter e Di Maria alla Juventus “Chi fa l’affare?” E poi nel taglio alto a sinistra un gradito ritorno nella serie cadetta: Palermo, da Grande. Una citta’ in festa per il ritorno in B

