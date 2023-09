PRIMA PAGINA: Gazzetta dello Sport del 12 Settembre 2023

Buongiorno a tutti i lettori di persemprenapoli.it, vi presentiamo la rassegna stampa di oggi, con la Prima Pagina de la Gazzetta dello Sport apre subito, in alto al centro, con la gara della Nazionale di stasera contro l’Ucraina a San Siro, decisiva per Germania 2024 “Azzurri niente scherzi” Spalletti a San Siro chiede la svolta all’ Italia. Raspadori parte titolare. Mentre a centro pagina la notizia , piu nera che bianca, in casa Juventus “Incubo Pogba” Stop dopo il controllo antidoping Paul positivo al testosterone, rischia fino a 4 anni di squalifica

