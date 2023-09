Buongiorno a tutti i lettori di persemprenapoli.it, vi presentiamo la rassegna stampa di oggi, con la Prima Pagina de la Gazzetta dello Sport che titola subio, in merito alla Nazionale, “Spallettata azzurra” che cosa s’ inventa il CT per ripartire Locatelli in regia, Zaniolo, Scalvini e anche Frattesi. Poi il nodo portieri piu in basso …”Il problema numero uno” Dentro la crisi di Donnarumma e c’e’ Vicario in ascesa tra i pali.

