Buongiorno a tutti i lettori di persemprenapoli.it, vi presentiamo la rassegna stampa di oggi, con la Prima Pagina de la Gazzetta dello Sport “Lacrime da campioni“, apre con la sconfitta dell’Inter in finale di Champions League lnell’edizione di oggi. “I nerazzurri ko (1-0). Sfiorano il vantaggio. Traversa di Dimarco. Lukaku sbaglia al 90′. Inzaghi: ‘I ragazzi sono stati grandiosi‘“. In taglio basso spazio all’offerta per Max Allegri: “Allegri d’Arabia“.

