PRIMA PAGINA: Gazzetta dello Sport del  11 Giugno 2022

Buongiorno a tutti i lettori di persemprenapoli.it, vi presentiamo la rassegna stampa di oggi, con la Prima Pagina della Gazzetta dello Sport che titola, in parte alta centrale “L’Inter marca Lukaku” Blitz nerazzurro a Londra, a tutto campo. Al centro invece si parla di mercato rossonero “Milan Scamacca ti scappa” Il Milan deve prenderlo in diretta, il centravanti nella lista del PSG. Mentre nel taglio a sinistra, si parla di Nations League “L’Esame d’Inglese” Mancini col bomber e gli altri giovani per crescere ancora.

RESTA SEMPRE AGGIORNATO SULLE VICENDE DEL NAPOLI, SEGUICI SUI PRINCIPALI SOCIAL

Instagram PSN: https ://www.instagram.com/persemprenapoli2022/

Twitter PSN: https://twitter.com/psnapoli

Facebook PSN: https://www.facebook.com/PSNapoli

Youtube PSN: https://www.youtube.com/channel/UC6vnXp-wqQbafB_4prI9r9w https://www.persemprenapoli.it

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati