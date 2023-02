PRIMA PAGINA: Gazzetta dello Sport 23 Febbraio 2023

Buongiorno a tutti i lettori di persemprenapoli.it, vi presentiamo la rassegna stampa di oggi, con la Prima Pagina de la Gazzetta dello Sport apre con l’Inter che batte il Porto 1 a 0 e fa 3 su tre (Napoli e Milan erano in attesa) e la rosa lo celebra cosi con Lukaku tornato a segnare: “Ci Pensa Lu” il Belga entra, fa gol ed esalta San Siro. Porto battuto 1 a 0 con un super Onana. Inzaghi: “Potevamo segnare di piu'”. Si decide tutto Il 14 Marzo .In basso si parla anchen del Napoli che ha stregato ed incantato l’Europa in Champions dopo la vittoria contro l’Eintracht , Il Napoli incanta l’Europa “puo’ vincere la champions”

