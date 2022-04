PRIMA PAGINA: Corriere dello Sport

Buongiorno a tutti, la prima pagina del Corriere dello Sport titola OSI VALE ORO, Fissato il prezzo per il centravanti via solo per un’ offerta super. Costa 120 Milioni: Napoli gli chiede in regalo lo scudetto. La Premier spinge, United ed Arsenal accendono l’asta. Victor concentrato sulla Fiorentina, conta il campionato. Nel taglio centrale invece troviamo il titolo che fa contenti i tifosi partenopei, Milan fermato dal Bologna finisce 0-0

