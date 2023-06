PRIMA PAGINA: Cronache di Napoli del 8 Giugno 2023

Buongiorno a tutti i lettori di persemprenapoli.it, vi presentiamo la rassegna stampa di oggi, con la Prima Pagina di Cronache di Napoli che apre in taglio basso e centrale , con uno scatenato Adl in conferenza stampa per la presentazione del ritiro di Castel di Sangro chiarendo alcuni punti sul futuro del Napoli Uragano De Laurentiis ” Non vendo nessuno, seguo 40 allenatori. Giuntoli non si muove”. In pole per la panchina azzurra c’ e’ Italiano che ieri ha perso la finale di Conference.

