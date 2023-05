PRIMA PAGINA: Cronache di Napoli del 7 Maggio 2023

Buongiorno a tutti i lettori di persemprenapoli.it, vi presentiamo la rassegna stampa di oggi, con la Prima Pagina di Cronache di Napoli che con l’attesissimo abbraccio di Napoli al Napoli, al Maradona contro la Fiorentina. Lo stadio sara’ strapieno e festante , per i freschi Campioni d’Italia dopo 33 anni d’attesa. Spalletti ed i suoi ragazzi sfileranno per “abbracciare” simbolicamente tutti i tifosi, e loro a gridare Grazie per la gioia regalagli il 4 maggio 2023…Lo scudetto e tornato alle falde del Vesuvio! Questo il titolo “Al Maradona la festa dei Campioni d’ Italia , la festa continua”

