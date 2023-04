Buongiorno a tutti i lettori di persemprenapoli.it, vi presentiamo la rassegna stampa di oggi, con la Prima Pagina di Cronache di Napoli che apre in taglio alto e centrale, a 24h dal derby che vale il tricolore con la notizia “I titolarissimi per vincere il derby che vale il tricolore. Kvara e Lozano per scardinare il fortino della Salernitana”

https://www.persemprenapoli.it

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati