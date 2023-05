PRIMA PAGINA: Cronache di Napoli del 20 Maggio 2023

Buongiorno a tutti i lettori di persemprenapoli.it, vi presentiamo la rassegna stampa di oggi, con la Prima Pagina di Cronache di Napoli che apre con la vicende Giuntoli e Spalletti, Adl ancora una volta mente ai tifosi azzurri in merito al voler vincere, e Kvara che mette in ansia i tifosi per la gara contro l’Inter. In forte dubbio la sua presenza da inizio gara. Il titolo in taglio basso e centrale dice “Giuntoli-Spalletti nodo contratto. Kvara si ferma, in dubbio per l’Inter”

