Buongiorno a tutti i lettori di persemprenapoli.it, vi presentiamo la rassegna stampa di oggi, con la Prima Pagina di Cronache di Napoli apre con la guerriglia urbana creata dai tedeschi dell’ Eintracht giunti a Napoli, in compagnia dei loro fratelli-razzisti bergamaschi, questo il titolo” A Napoli per scatenare la guerra” Dopo la partita hanno provato a creare nuove tensioni coi romanisti. Per ora sono 8 gli arresti

