Buongiorno a tutti i lettori di persemprenapoli.it, vi presentiamo la rassegna stampa di oggi, con la Prima Pagina di Cronache di Napoli che in taglio centrale basso titola cosi sul Napoli e l’ attesa per la qualificazione in Champions, storica, ai arti di finale “Il Maradona fortino per conquistare i quarti. In Champions 11 gare d’imbattibilità’ in casa”

https://www.persemprenapoli.it

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati