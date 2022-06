PRIMA PAGINA: Cronache di Napoli del 1 Giugno 2022

Sull’edizione odierna di Cronache di Napoli trovano spazio anche le ultime di mercato in casa azzurra: “Spalletti insiste per la firma di Ospina. Mertens tra i sacrificabili, tutto su Bernardeschi”, titola il quotidiano in taglio centrale. L’ex punta della Juve è la preferita della dirigenza, resta invece da definire il futuro di Koulibaly e Fabian Ruiz.

